Лапузина Инна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапузина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Лапузин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапузин Максим Владимирович
Отец ребёнка: Лапузин Владимир Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно