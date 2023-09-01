Лапузина Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапузина Инна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапузина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Лапузин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапузин Максим Владимирович

Отец ребёнка: Лапузин Владимир Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
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