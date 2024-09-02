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Батаного Михаил Миронович

Место рождения

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

06.11.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1804

Отец: Батаногов Мирон Егорович

Мать: не указана

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №43, стр. 65 1 января 1804 — 31 декабря 1805 Села Борового у крестьянина Мирона Батаногова сын Михаил. восприемники: деревни Налимова крестьянин Стефан С... Показать все
Смерть
Неизвестно

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