Батаного Михаил Миронович
Место рождения
Дата рождения06.11.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1804
Отец: Батаногов Мирон Егорович
Мать: не указана
ИА Омской области, фонд №16, опись №2, дело №43, стр. 65 1 января 1804 — 31 декабря 1805 Села Борового у крестьянина Мирона Батаногова сын Михаил. восприемники: деревни Налимова крестьянин Стефан С... Показать все
Смерть
Неизвестно