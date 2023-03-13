Карманова Евдокия Патрикеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1888
Сын: Кармановъ Григорий
Отец ребёнка: Кармановъ Исай
Рождение ребёнка
28.12.1889
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Кармановъ Исай
Рождение ребёнка
31.01.1899
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кармановъ Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кармановъ Исай