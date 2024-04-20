Подглазова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подглазова Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подглазов Степан Елизарович

Мать: Подглазова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неизвестно Михаил ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неизвестно Михаил ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Михаил ?

Смерть
Неизвестно

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