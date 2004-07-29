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Шатрова Мария Алексеевна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

29.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2004

Отец: Шатров Алексей Владимирович

Мать: Ерёмич Лариса Леонидовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Крещение
24.07.2005
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
91 Ulitsa Sovetskaya
Образование
01.09.2011
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
МАОУ Гимназия 11 «Гармония»
Образование
01.09.2015
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
МАОУ Гимназия 11 «Гармония»
Образование
01.09.2020
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
МАОУ Гимназия 11 «Гармония»
Образование
01.09.2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
НГПУ
Работа или профессия
2027
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Учитель | МАОУ Гимназия 11
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница истории и культурологии
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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