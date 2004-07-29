Шатрова Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2004
Крещение
24.07.2005
91 Ulitsa Sovetskaya
Образование
01.09.2011
МАОУ Гимназия 11 «Гармония»
Образование
01.09.2015
МАОУ Гимназия 11 «Гармония»
Образование
01.09.2020
МАОУ Гимназия 11 «Гармония»
Образование
01.09.2022
НГПУ
Работа или профессия
2027
Учитель | МАОУ Гимназия 11
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница истории и культурологии
Место жительства
Неизвестно