Шатров Алексей Владимирович
Место рожденияЛенинское село
Дата рождения23.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1974
Отец: Шатров Владимир Алексеевич
Мать: Шатрова Мария Ивановна
Ленинское село
Образование
1997
Совхоз-колледж "Новосибирский"
Рождение ребёнка
29.07.2004
Дочь: Шатрова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Ерёмич Лариса Леонидовна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Работа или профессия
Неизвестно
Горводоканал
unknown
Образование
Неизвестно
Средняя школа №47