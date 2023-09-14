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Шатров Алексей Владимирович

Место рождения

Ленинское село

Дата рождения

23.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1974

Отец: Шатров Владимир Алексеевич

Мать: Шатрова Мария Ивановна

Ленинское село
Образование
1997
Совхоз-колледж "Новосибирский"
Рождение ребёнка
29.07.2004

Дочь: Шатрова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Ерёмич Лариса Леонидовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Работа или профессия
Неизвестно
Горводоканал
unknown
Образование
Неизвестно
Средняя школа №47
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