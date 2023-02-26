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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Морозикова Дарья Семёнова

Отец ребёнка: Сидоров Семён

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Сидоров Иван Семёнов

Отец ребёнка: Сидоров Семён

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
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