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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Морозикова Дарья Семёнова
Отец ребёнка: Сидоров Семён
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Сидоров Иван Семёнов
Отец ребёнка: Сидоров Семён
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.