Морозикова (Сидорова) Дарья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозикова (Сидорова) Дарья Семёнова

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сидоров Семён

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.02.1910

Муж: Морозиков Василий Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1912

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Морозиков Василий Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1914

Дочь: Мария мл.

Отец ребёнка: Морозиков Василий Иванов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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