Морозикова (Сидорова) Дарья Семёнова
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Сидоров Семён
Мать: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.02.1910
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1912
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Морозиков Василий Иванов
Рождение ребёнка
18.06.1914
Дочь: Мария мл.
Отец ребёнка: Морозиков Василий Иванов
Смерть
Неизвестно