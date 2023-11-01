Кириллов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1943

Сын: Кириллов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1945

Сын: Кириллов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1951

Сын: Кириллов Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1952

Сын: Кириллов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Чистякова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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