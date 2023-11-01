Кириллов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1943
Сын: Кириллов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1945
Сын: Кириллов Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1951
Сын: Кириллов Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1952
Сын: Кириллов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Чистякова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно