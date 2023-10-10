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Шабунина Анна Геннадьевна
Шабунина Анна Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.1979
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Бирючкова Вера Ильинична
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1979
Отец: не указан
Мать:
Бирючкова Вера Ильинична
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