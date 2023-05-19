Сагитов Абдрахман Хабиржанович
Место рождениядеревня Новая Казанка Астраханской губернии
Дата рожденияС 20.11.1910
Дата смерти05.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 20.11.1910
Отец: Сагитов Хабирзан Шамсутдинович
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Новая Казанка Астраханской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sagitov ?
Смерть
05.12.1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Болезнь саркома бедерной кост
Похороны
Неизвестно
Старо-татарское кладбище города Казань