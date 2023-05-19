Сагитов Абдрахман Хабиржанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитов Абдрахман Хабиржанович

Место рождения

деревня Новая Казанка Астраханской губернии

Дата рождения

С 20.11.1910

Дата смерти

05.12.1958

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 20.11.1910

Отец: Сагитов Хабирзан Шамсутдинович

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Новая Казанка Астраханской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sagitov ?

Смерть
05.12.1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Болезнь саркома бедерной кост
Похороны
Неизвестно
Старо-татарское кладбище города Казань
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