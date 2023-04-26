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Кораблина Екатерина Ивановна

Место рождения

село Китовка, Карсунский уезд, Симбирская Губерния

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

село Китовка, Карсунский уезд, Симбирская Губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ашкева? Варвара Степанова

Отец ребёнка: не указан

село Китовка, Карсунский уезд, Симбирская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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