Кораблина Екатерина Ивановна
Место рождениясело Китовка, Карсунский уезд, Симбирская Губерния
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
село Китовка, Карсунский уезд, Симбирская Губерния
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ашкева? Варвара Степанова
Отец ребёнка: не указан
село Китовка, Карсунский уезд, Симбирская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно