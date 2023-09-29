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Ляшук Полина Дмитриевна
Ляшук Полина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.?
Пол
Женский
Отец
Ляшук Дмитрий
Мать
Ляшук (Мацына) Юлия Вячеславовна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.?
Отец:
Ляшук Дмитрий
Мать:
Ляшук Юлия Вячеславовна
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