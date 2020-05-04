Осинский Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения27.07.1936
Дата смерти04.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1961
Дочь: Голубева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Осинская Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осинская Анна Семёновна
Смерть
04.05.2020
Похороны
Неизвестно
Славянское кладбище