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Осинский Николай Петрович

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Место рождения

Маково, Сумська область

Дата рождения

27.07.1936

Дата смерти

04.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Маково, Сумська область
Рождение ребёнка
09.05.1961

Дочь: Голубева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Осинская Анна Семёновна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осинская Анна Семёновна

Смерть
04.05.2020
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Славянское кладбище
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