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Thayer Louise May

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Wolf Petr Paul

Мать: Rauch Anna

Смерть
1966
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