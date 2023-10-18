Кедрин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКедрин Иван Иванович

Кедрин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Кедрин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кедрина Наталья

Бор, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Между 01.11.1932 и 06.11.1932

Сын: Кедрин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Кедрина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кедрин Николай Иванович

Мать ребёнка: Кедрина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кедрин Федор Иванович

Мать ребёнка: Кедрина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпычева Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Кедрина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кедрина Наталья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close