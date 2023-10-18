Кедрин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1919
Мать ребёнка: Кедрина Наталья
Бор, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Между 01.11.1932 и 06.11.1932
Сын: Кедрин Ефим Иванович
Мать ребёнка: Кедрина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кедрина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кедрина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпычева Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Кедрина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кедрина Наталья
Смерть
Неизвестно