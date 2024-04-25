Шадрин Артемий Никитин
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Сын Шадра Никита Иванов
Рождение ребёнка
1717
Сын: Шадрин Иван Артемьев
По ревизии 1747 - 30 лет
Рождение ребёнка
Около 1731
По ревизии 1795 - 63 года По ревизии 1782 - 51 год По ревизии 1747 - 16 лет
Рождение ребёнка
1732
По ревизии 1747 - 15 лет
Смерть
Неизвестно