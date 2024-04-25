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Шадрин Артемий Никитин

Место рождения

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Сын Шадра Никита Иванов

Мать: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Шадрин Иван Артемьев

Мать ребёнка: не указана

По ревизии 1747 - 30 лет
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Шадрин Афанасий Артемьев

Мать ребёнка: не указана

По ревизии 1795 - 63 года По ревизии 1782 - 51 год По ревизии 1747 - 16 лет
Рождение ребёнка
1732

Сын: Шадрин Анисим Артемьев

Мать ребёнка: не указана

По ревизии 1747 - 15 лет
Смерть
Неизвестно
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