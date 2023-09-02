Запивахин Федор Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кузнецова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Запивахина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Целищева Миладора Федоровна
Мать ребёнка: Запивахина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1938
Сын: Запивахин Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Запивахина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Запивахина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караваева Александра Федоровна
Мать ребёнка: Запивахина Мария Ивановна
Смерть
1942