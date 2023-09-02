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Запивахин Федор Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Запивахин Евсей Андреевич

Мать: Запивахина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кузнецова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Запивахина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Целищева Миладора Федоровна

Мать ребёнка: Запивахина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1938

Сын: Запивахин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Запивахина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Запивахина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караваева Александра Федоровна

Мать ребёнка: Запивахина Мария Ивановна

Смерть
1942
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