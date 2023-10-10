Улюра (Давидова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улюра (Давидова) Александра Григорьевна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1918

Муж: Улюра Тимофей Игнатович

Рождение ребёнка
15.01.1919

Сын: Улюра Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Улюра Тимофей Игнатович

Рождение ребёнка
13.09.1920

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Улюра Тимофей Игнатович

Смерть
Неизвестно
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