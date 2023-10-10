Улюра (Давидова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1918
Рождение ребёнка
15.01.1919
Отец ребёнка: Улюра Тимофей Игнатович
Рождение ребёнка
13.09.1920
Дочь: Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Улюра Тимофей Игнатович
Смерть
Неизвестно