Глушкова (Нефедова) София Фотиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Возжаева Варвара Прохорова
Отец ребёнка: Глушков Прохор Фотиев
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Елизавета Прохорова
Отец ребёнка: Глушков Прохор Фотиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тихановка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно