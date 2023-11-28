Глушкова (Нефедова) София Фотиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Нефедова) София Фотиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Возжаева Варвара Прохорова

Отец ребёнка: Глушков Прохор Фотиев

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Елизавета Прохорова

Отец ребёнка: Глушков Прохор Фотиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Прохор Фотиев

Место жительства
Неизвестно
Тихановка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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