Полуэктова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1958
Отец: Сивков Василий Иванович
Мать: Сивкова Клавдия Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1980
Дочь: Полуэктова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Полуэктов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
26.11.1986
Сын: Полуэктов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Полуэктов Николай Григорьевич