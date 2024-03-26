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Полуэктова Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1958

Отец: Сивков Василий Иванович

Мать: Сивкова Клавдия Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуэктов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
04.06.1980

Дочь: Полуэктова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Полуэктов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
26.11.1986

Сын: Полуэктов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Полуэктов Николай Григорьевич

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