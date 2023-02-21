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Гамм Михаил
Гамм Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.1816
Дата смерти
22.07.1830
Пол
Мужской
Отец
Hamm Яков
1788 г.р.
Мать
Hamm (Klaassen) Anna (Dirk)
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1816
Отец:
Hamm Яков
Мать:
Hamm Anna (Dirk)
Смерть
22.07.1830
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