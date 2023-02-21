Гамм Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамм Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1816

Дата смерти

22.07.1830

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1816

Отец: Hamm Яков

Мать: Hamm Anna (Dirk)

Смерть
22.07.1830
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