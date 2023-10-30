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Карлов Митрофан Петров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

04.08.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Карлова Фекла Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
05.08.1912
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:Липецкий мещанин Александр Иванов Попов и того же села крестьянка Татьяна Иванова Левашева | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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