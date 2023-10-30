Карлов Митрофан Петров
Место рождения
Дата рождения04.08.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Карлова Фекла Иванова
Крещение
05.08.1912
Godparents:Липецкий мещанин Александр Иванов Попов и того же села крестьянка Татьяна Иванова Левашева | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно