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Корсун Иван / Иоанн / Иванович / Иоаннович /

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

11.10.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1919

Отец: Корсун Иван / Иоанн / Ефимович

Мать: Корсун Анисия Петровна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 85 /, м/к-1919г../ зап.№ 45 /
Крещение
11.10.1919
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1919г./ зап.№ 45 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 85 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Зубенко Косьма Иванович и Шевченко Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно
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