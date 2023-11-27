Хлебалина (Карева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебалина (Карева) Анастасия

Место рождения

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карев Никифор Сергеевич

Мать: Карева ?

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебалин ?

Отец ребёнка: Хлебалин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебалин ?

Отец ребёнка: Хлебалин Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебалин Тимофей

Смерть
Неизвестно
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