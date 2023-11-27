Хлебалина (Карева) Анастасия
Место рождениясело Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карев Никифор Сергеевич
Мать: Карева ?
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебалин ?
Отец ребёнка: Хлебалин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебалин ?
Отец ребёнка: Хлебалин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлебалин Тимофей
Смерть
Неизвестно