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Максин Василий Семёнович

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Акулина Семёновна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Максин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Максина Неизвестно

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Максин Илья Васильевич

Мать ребёнка: Максина Неизвестно

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Максин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Максина Акулина Семёновна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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