Максин Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Максина Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Максина Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Максин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Максина Акулина Семёновна
Смерть
Неизвестно