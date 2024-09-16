Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Петр
Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Владимир
Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Валерий
Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Людмила
Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Сергей
Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович
Смерть
Неизвестно