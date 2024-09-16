Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Петр

Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Владимир

Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Валерий

Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Людмила

Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Сергей

Отец ребёнка: Медведев Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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