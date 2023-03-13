Сахарова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Чумакова Варвара
Отец ребёнка: Сахаровъ Тимофей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сахаровъ Акимъ
Отец ребёнка: Сахаровъ Тимофей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сахаровъ Яковъ
Отец ребёнка: Сахаровъ Тимофей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сахаровъ Гаврила
Отец ребёнка: Сахаровъ Тимофей
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сахаровъ Тимофей