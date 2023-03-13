Сахарова Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Чумакова Варвара

Отец ребёнка: Сахаровъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сахаровъ Акимъ

Отец ребёнка: Сахаровъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сахаровъ Яковъ

Отец ребёнка: Сахаровъ Тимофей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сахаровъ Гаврила

Отец ребёнка: Сахаровъ Тимофей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаровъ Тимофей

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