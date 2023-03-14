Маслов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Дмитрий Петрович

Место рождения

Кемеровская область Киселевский район район,деревня Еловка

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемеровская область Киселевский район район,деревня Еловка
Рождение ребёнка
14.06.1944

Сын: Маслов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Маслова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Маслова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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