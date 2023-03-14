Маслов Дмитрий Петрович
Место рожденияКемеровская область Киселевский район район,деревня Еловка
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Кемеровская область Киселевский район район,деревня Еловка
Рождение ребёнка
14.06.1944
Сын: Маслов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Маслова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маслова Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно