Кошелева Матрена Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Михаиловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
29.01.1841
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
14.03.1843
Сын: Кошелев Алексей Михаилович
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
17.05.1844
Дочь: Елена Михаиловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
17.05.1844
Сын: Кошелев Константин Михаилович
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена Михаиловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович
Рождение ребёнка
20.07.1848
Дочь: Евдокия Михаиловна
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно