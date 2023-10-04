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Кошелева Матрена Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Михаиловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
29.01.1841

Сын: Кошелев Иван Михаилович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1843

Сын: Кошелев Алексей Михаилович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1844

Дочь: Елена Михаиловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1844

Сын: Кошелев Константин Михаилович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Михаиловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович

Рождение ребёнка
20.07.1848

Дочь: Евдокия Михаиловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Лукьянович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Михаил Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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