Панкратов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Панкратов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1915
Жена: Панкратова Матрена
Курганская область Катайский район село Водолазово
Рождение ребёнка
21.01.1933
Дочь: Мизгирева Валентина
Мать ребёнка: Панкратова Матрена
Курганская область Катайский район село Водолазово
Смерть
Неизвестно