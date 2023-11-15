Панкратов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Панкратов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1915

Жена: Панкратова Матрена

Курганская область Катайский район село Водолазово
Рождение ребёнка
21.01.1933

Дочь: Мизгирева Валентина

Мать ребёнка: Панкратова Матрена

Курганская область Катайский район село Водолазово
Смерть
Неизвестно
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