Молоканов Александр Матвеевич
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1899
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Мария Тихоновна
д. Александрова, Романовская волость, Уфимской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоканов Василий Александрович
Мать ребёнка: Мария Тихоновна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоканов Евфимий Александрович
Мать ребёнка: Мария Тихоновна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно