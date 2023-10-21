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Молоканов Александр Матвеевич

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Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молоканов Матвей Васильевич

Мать: Молоканова Евдокия Иоанновна (Ивановна)

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1899

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Мария Тихоновна

д. Александрова, Романовская волость, Уфимской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоканов Василий Александрович

Мать ребёнка: Мария Тихоновна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоканов Евфимий Александрович

Мать ребёнка: Мария Тихоновна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно
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