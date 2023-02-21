Пахотина Феодора Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Пахотин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Пахотин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно