Пахотина Феодора Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахотина Феодора Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Пахотин Иван Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Пахотин Иван Иванович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахотин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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