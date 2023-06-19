Никифоров Семёна
Место рожденияГосударственного имущества Манеевской волости д. Терюханово
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Государственного имущества Манеевской волости д. Терюханово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родивонова Дарья Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана