Лутфуллин Руслан Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутфуллин Руслан Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.2020

Дочь: Лутфуллина Теона Руслановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2021

Сын: Лутфуллин Давид Русланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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