Лутфуллин Руслан Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.2020
Дочь: Лутфуллина Теона Руслановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2021
Сын: Лутфуллин Давид Русланович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности