Семенихина (Гладышева) Евдокия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменихина (Гладышева) Евдокия Мартиновна

Семенихина (Гладышева) Евдокия Мартиновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Гладышев Мартин Карпович

Мать: Гладышева Агафья Никитична

Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Семенихин Еремей Акимович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ботвинко Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Семенихин Еремей Акимович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кравченко Варвара Ермолаевна

Отец ребёнка: Семенихин Еремей Акимович

Рождение ребёнка
07.06.1888

Сын: Семенихин Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Семенихин Еремей Акимович

Рождение ребёнка
05.08.1898

Дочь: Наталья Ермолаевна

Отец ребёнка: Семенихин Еремей Акимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close