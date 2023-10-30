Семенихина (Гладышева) Евдокия Мартиновна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
23.01.1877
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ботвинко Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Семенихин Еремей Акимович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кравченко Варвара Ермолаевна
Отец ребёнка: Семенихин Еремей Акимович
Рождение ребёнка
07.06.1888
Сын: Семенихин Иван Ермолаевич
Отец ребёнка: Семенихин Еремей Акимович
Рождение ребёнка
05.08.1898
Дочь: Наталья Ермолаевна
Отец ребёнка: Семенихин Еремей Акимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно