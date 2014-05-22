Скорая Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорая Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.2014

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2014

Отец: Скорый Андрей Петрович

Мать: Скорая Татьяна Владимировна

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