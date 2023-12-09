Сафронов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1981

Дочь: Симинюк Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Сафронова Светлана Григорьевна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
07.08.1985

Дочь: Смородинова Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Сафронова Светлана Григорьевна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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