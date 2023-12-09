Сафронов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1981
Дочь: Симинюк Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Сафронова Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
07.08.1985
Дочь: Смородинова Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Сафронова Светлана Григорьевна
Смерть
Неизвестно