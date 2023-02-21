Тужилов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТужилов Александр Александрович

Тужилов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1962

Сын: Тужилов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Тужилова Нина Александровна

СПб
Рождение ребёнка
08.01.1968

Дочь: Разумова Елена Александровна

Мать ребёнка: Тужилова Нина Александровна

СПб
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тужилова Нина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close