Лазарев Федор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Федор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1907 ст.

Сын: Лазарев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Лазарева Надежда Евстафьевна

Место жительства
1907 ст.
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бахчисарайский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Надежда Евстафьевна

Смерть
Неизвестно
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