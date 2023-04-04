Арнольд Виталий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольд Виталий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Арнольд Дмитрий Игоревич

Мать: ?

Смерть
2017
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