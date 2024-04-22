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Абрамов Илья Яковлевич

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Абрамов Яков Прохорович

Мать: Абрамова Евдокия Ефимовна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1868 и 1879

Жена: Абрамова Устина Захаровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1875

Дочь: Абрамова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Абрамова Устина Захаровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1877

Дочь: Абрамова Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Абрамова Устина Захаровна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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