Абрамов Илья Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Абрамов Яков Прохорович
Бракосочетание
Между 1868 и 1879
Рождение ребёнка
08.09.1875
Дочь: Абрамова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Абрамова Устина Захаровна
Рождение ребёнка
30.10.1877
Дочь: Абрамова Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Абрамова Устина Захаровна
Смерть
Неизвестно