Ахметкалиева (Зубченко) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1981
Отец: Зубченко Иван Дмитриевич
Мать: Зубченко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
?.08.2003
Сын: Ахметкалиев Дамир Русланович
Отец ребёнка: Ахметкалиев Руслан
Рождение ребёнка
2004
Сын: Ахметкалиев Тимур Русланович
Отец ребёнка: Ахметкалиев Руслан
Рождение ребёнка
2015
Отец ребёнка: Асхат
Рождение ребёнка
?.05.2018
Отец ребёнка: Асхат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асхат