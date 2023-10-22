Ахметкалиева (Зубченко) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметкалиева (Зубченко) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1981

Отец: Зубченко Иван Дмитриевич

Мать: Зубченко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
?.08.2003

Сын: Ахметкалиев Дамир Русланович

Отец ребёнка: Ахметкалиев Руслан

Рождение ребёнка
2004

Сын: Ахметкалиев Тимур Русланович

Отец ребёнка: Ахметкалиев Руслан

Рождение ребёнка
2015

Сын: Ериков Муслим Асхатович

Отец ребёнка: Асхат

Рождение ребёнка
?.05.2018

Сын: Ериков Алим Асхатович

Отец ребёнка: Асхат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асхат

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