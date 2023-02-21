Чернухина Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти07.12.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Чернухин Василий Константинович
Отец ребёнка: Чернухин Константин Андреевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Чернухин Иван Константинович
Отец ребёнка: Чернухин Константин Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гетманова Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Чернухин Константин Андреевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Краснухина Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Чернухин Константин Андреевич
Рождение ребёнка
10.03.1882 ст.
Дочь: Чернухина Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Чернухин Константин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1906 ст.