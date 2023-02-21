Чернухина Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

07.12.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Чернухин Василий Константинович

Отец ребёнка: Чернухин Константин Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Чернухин Иван Константинович

Отец ребёнка: Чернухин Константин Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Гетманова Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Чернухин Константин Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Краснухина Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Чернухин Константин Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.03.1882 ст.

Дочь: Чернухина Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Чернухин Константин Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Константин Андреевич

Смерть
07.12.1906 ст.
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