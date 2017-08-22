Clark (Minarchio) Michele M. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Clark (Minarchio) Michele M.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1963

Дата смерти

22.08.2017

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1963

Отец: Minarchio Vincent J

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Olmsted Falls, Ohio, USA
Смерть
22.08.2017
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