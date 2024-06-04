(Бардина) Зинаида 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бардина) Зинаида

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Бардин Петр 1 Дорофеевич

Мать: не указана

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Арест
1931
БАРДИНА ЗИНАИДА Год рождения 1929г.Место проживания Заинский р-н, д. Гулькино.Осуждёна Акташский РИК.Дата осуждения в 1931г. Приговор высылка - Челябинская обл.Дата реабилитации 20 марта 1998г. Архивн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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