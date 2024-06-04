(Бардина) Зинаида
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Бардин Петр 1 Дорофеевич
Мать: не указана
Арест
1931
БАРДИНА ЗИНАИДА Год рождения 1929г.Место проживания Заинский р-н, д. Гулькино.Осуждёна Акташский РИК.Дата осуждения в 1931г. Приговор высылка - Челябинская обл.Дата реабилитации 20 марта 1998г. Архивн... Показать все
Смерть
Неизвестно