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Wolf Richard

Место рождения

Toledo, Lucas County, Ohio, США

Дата рождения

10.04.1914

Дата смерти

10.09.1966

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1916 г.р.
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Дети

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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1914

Отец: Wolf Aleksander

Мать: Wolf Franciszka

Toledo, Lucas County, Ohio, США
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Бракосочетание
30.07.1938

Жена: Wolff Hedwig (Aka Hattie Or Harriet) (Aka Hattie Or Harriet) C.

Lucas, , Ohio, United States
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Wolff Hedwig (Aka Hattie Or Harriet) (Aka Hattie Or Harriet) C.

Toledo, Lucas, Ohio, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.09.1966
Toledo, Lucas County, Ohio, США
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