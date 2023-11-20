Wolf Richard
Место рожденияToledo, Lucas County, Ohio, США
Дата рождения10.04.1914
Дата смерти10.09.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1914
Отец: Wolf Aleksander
Мать: Wolf Franciszka
Toledo, Lucas County, Ohio, США
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Бракосочетание
30.07.1938
Lucas, , Ohio, United States
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Wolff Hedwig (Aka Hattie Or Harriet) (Aka Hattie Or Harriet) C.
Toledo, Lucas, Ohio, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.09.1966
Toledo, Lucas County, Ohio, США