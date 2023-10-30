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Коптелова Дарья Вавиловна

Место рождения

Санково, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

12.03.1865 ст.

Дата смерти

Около 1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санково, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.

Сын: Панкратов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Паникратов Михаил Тихонович

Иваньково, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Около 1936
Иваново, Иваново, Ивановская область
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