Коптелова Дарья Вавиловна
Место рождения
Дата рождения12.03.1865 ст.
Дата смертиОколо 1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.
Сын: Панкратов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Паникратов Михаил Тихонович
Иваньково, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Около 1936
Иваново, Иваново, Ивановская область