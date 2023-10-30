Мамаева Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан, Подгорская волость
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Аксинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Игнат Ильич
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815