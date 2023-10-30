Мамаева Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева Ирина Иванова

Мамаева Ирина Иванова

Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан, Подгорская волость
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Мамаев Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мамаев Сидор Игнатьевич

Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Аксинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Мамаев Игнат Ильич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Игнат Ильич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1815
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close