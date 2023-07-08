Еленевская (Хруцкая) Валентина Евстафиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1893 ст.
Сын: Еленевский Георгий Иванович
Отец ребёнка: Еленевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1894 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Еленевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1896 ст.
Сын: Еленевский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Еленевский Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно