Еленевская (Хруцкая) Валентина Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еленевская (Хруцкая) Валентина Евстафиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1893 ст.

Сын: Еленевский Георгий Иванович

Отец ребёнка: Еленевский Иван Васильевич

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.06.1894 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Еленевский Иван Васильевич

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.07.1896 ст.

Сын: Еленевский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Еленевский Иван Васильевич

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еленевский Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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